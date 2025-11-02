Лични автомобили на инспектор от инспекцията по труда в Монтана са били запалени тази нощ, съобщиха от социалното министерство

Подробно търсене

На снимката: изглед от Монтана. Снимка: Цветомир Цветков/БТА, архив
02.11.2025 13:21
Семейни автомобили на инспектор от Главната инспекция по труда (ГИТ) в Монтана са били запалени тази нощ. Това се съобщава в позиция на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, изпратена до медиите.

Министър Гуцанов посочва, че застава зад всеки съвестен служител. Изпълнителният директор на ГИТ Екатерина Асенова е в постоянна комуникация с Министерството на вътрешните работи. Полицаите веднага са се отзовали и работят, за да се изяснят причините за това деяние. 

Министър Гуцанов е разговарял с инспектора веднага, щом е научил за случая. Уверих колегата, че ще защитя всеки служител на Министерството на труда и социалната политика, който изпълнява задълженията си, декларира министърът на труда и социалната политика в позицията. 

