Кипърският президент и новоизбраният лидер на кипърските изразиха желание да се срещнат в близкото бъдеще

Кипърският президент Никос Христодулидис и новоизбраният лидер на кипърските турци Туфан Ерхюрман са провели телефонен разговор, в който са изразили желанието си да се срещнат в близко бъдеще, съобщи в. „Сайпръс мейл“, цитирайки говорителя на кипърското правителство Константинос Летимбиотис.

По думите на Летимбиотис вчера Христодулидис е инициирал разговор с Ерхюрман, в който е поздравил лидера на кипърските турци за победата му в проведените на 19 октомври избори в северната част на Кипър и е подчертал готовността си да се срещне с Ерхюрман „възможно най-скоро“.

От своя страна Ерхюрман е заявил, че ще се свърже с Христодулидис в близкото бъдеще, за да обсъдят провеждането на среща помежду си, информира още Летимбиотис.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.