Турция и Швейцария ще създадат съвместна работна група за обмен на опит и технологии, свързани с фармацевтичната индустрия

Турция и Швейцария подписаха споразумение за създаване на съвместна работна група за обмен на опит и технологии, свързани с фармацевтичната индустрия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

Споразумението беше постигнато по време на среща в Анкара между министъра на финансите на Турция Мехмет Шимшек и вицепрезидента и министър на икономиката, образованието и изследванията на Швейцария Ги Пармелин. В срещата участваха и редица представители на държавния и частния сектор от двете страни.

Швейцария е една от водещите страни в света във фармацевтичния сектор, като според официални данни химическата и фармацевтичната промишленост на страната представляват около 7 процента от нейния БВП, отбелязва „Тюркийе тудей“, като подчертава, че през 2024 г. търговският обмен между Турция и Швейцария достига 12,8 милиарда долара.