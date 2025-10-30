Подробно търсене

Турция и Швейцария ще създадат съвместна работна група за обмен на опит и технологии, свързани с фармацевтичната индустрия

Кристиан Стратев
Снимка: Владимир Шоков (БТА)
Анкара,  
30.10.2025 17:09
 (БТА)

Турция и Швейцария подписаха споразумение за създаване на съвместна работна група за обмен на опит и технологии, свързани с фармацевтичната индустрия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

Споразумението беше постигнато по време на среща в Анкара между министъра на финансите на Турция Мехмет Шимшек и вицепрезидента и министър на икономиката, образованието и изследванията на Швейцария Ги Пармелин. В срещата участваха и редица представители на държавния и частния сектор от двете страни. 

Швейцария е една от водещите страни в света във фармацевтичния сектор, като според официални данни химическата и фармацевтичната промишленост на страната представляват около 7 процента от нейния БВП, отбелязва „Тюркийе тудей“, като подчертава, че през 2024 г. търговският обмен между Турция и Швейцария достига 12,8 милиарда долара.

/ВН/

