АА: Турция подготвя базилика в Изник за първото посещение на папа Лъв XIV в чужбина

Археолози в Северозападна Турция подготвят древна базилика, потопена в езерото Изник, за посещението на папа Лъв XIV, което се очаква по-късно тази година в чест на 1700 години от Първия Никейски събор, един от най-важните събори на ранното християнство. Това предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

Предполага се, че базиликата, разположена на около 20 метра от брега на езерото в окръг Бурса, се намира там, където се е провел Първият събор на епископи от целия християнски свят, свикан през 325 г. сл. Хр., за да разреши ключови богословски спорове.

Останките от базиликата са открити преди 11 години на дълбочина от два метра.

С разрешението на турското Министерство на културата и туризма, от 2015 г. се провеждат подводни разкопки под ръководството на Мустафа Шахин от Университета Бурса Улудаг, с подкрепата на община Бурса.

В интервю за Анадолската агенция Шахин каза, че екип от 60 археолози, антрополози, реставратори и историци на изкуството работят по подготовката на мястото за планираното посещение на папата между 28 и 30 ноември.

„Всичките ни усилия дотогава ще бъдат съсредоточени върху обекта и как той е изложен“, каза Сахин. „Подготовката ни е изцяло насочена към представянето му.“

Базиликата с размери 20 на 40 метра се смята за най-голямата известна църква в Изник. Шахин каза, че доказателствата сочат, че това е отдавна изчезналата църква „Свети отци“, споменавана в християнски източници без точни указания. Все повече учени са съгласни, че това е именно тази църква.

Шахин каза, че посещението на папа Лъв XIV може да помогне Изник ​​(известен в миналото като Никея) да се превърне във важен център за християнско поклонение и религиозен туризъм.

„Всеки камък тук има голямо значение за християните“, каза Шахин. „Няма нужда от грандиозни сгради – самото съществуване на това място е значимо.“

Шахин добави, че базиликата първоначално е построена като параклис, посветен на Свети Неофит, през 358 г била разрушена при земетресение и е възстановена след 380 г. сл. Хр. При разкопките са открити 37 гроба, много от които са реставрирани и тленните останки са препогребани на първоначалните им места, за да се запази автентичността.

„Възстановихме гробовете в първоначалното им състояние, за да могат да бъдат безопасно изложени“, каза той.

Посещението на папа Лъв XIV в Изник ​​ще бъде първото му пътуване в чужбина, откакто той встъпи в длъжност. Очаква се след Изник папата да посети и Ливан, съобщава Анадолската агенция, позовавайки се на „Ватикан Нюз“ (Vatican News).

