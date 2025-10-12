Подробно търсене

Гърция и Кипър са поканени на утрешната среща на върха за Газа в Шарм ел Шейх

Петър Къдрев
Снимка: Владимир Шоков, БТА / архив
Атина,  
12.10.2025 14:05
 (БТА)
Гърция и Кипър са сред страните, които са поканени да участват в срещата на върха за ивицата Газа, която ще се проведе утре в египетския курорт Шарм ел Шейх.

Новината потвърди гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис, който днес написа в седмичната си обзорна публикация в социалните мрежи, цитирана от АНА-МПА: „Утре ще бъда в Шарм ел Шейх, Египет, за подписването на споразумението (за Газа). Гърция е една от европейските страни, които ще са там, заедно с Кипър. Присъствието ни е още един отговор на онези, които искат да видят Гърция изолирана и нещастна“.

Както съобщава гръцката държавна телевизия ЕРТ, в Египет Мицотакис ще бъде придружаван от гръцкия външен министър Йоргос Герапетритис. Поради това Герапетритис е отложил планираната си за утре среща с германския си колега Йохан Вадефул.

Според американския новинарски сайт "Аксиос" Държавният департамент на САЩ е разширил списъка на първоначално поканените страни, като освен Гърция и Кипър към него са добавени Испания, Япония, Азербайджан, Армения, Унгария, Индия, Салвадор, Бахрейн, Кувейт и Канада.

Сайтът цитира и неназован източник, според когото покана е била отправена и към Иран.

В срещата в Шарм ел Шейх ще участват още САЩ, Германия, Франция, Великобритания, Катар, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Йордания, Турция, Саудитска Арабия, Пакистан и Индонезия. 

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща също ще участва в мирната среща на върха в Египет.

