Министърът на отбраната на Албания се срещна в Тирана с върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа

Кристиан Стратев
Върховният главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич. Снимка: AP Photo/Jon Gambrell (Архив)
Тирана,  
17.09.2025 08:42
 (БТА)

Албанският министър на отбраната Пиро Венгу се срещна в Тирана с върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, в рамките на първото му посещение в Албания, предаде АТА.

По време на срещата Венгу и Гринкевич обсъдиха инвестициите в промишлеността и критичната инфраструктура, които Албания предприема, за да увеличи своите отбранителни способности в съответствие с ангажиментите, поети на срещата на върха в Хага през юли т.г. 

По време на разговорите Венгу отбеляза, че основната цел на инвестициите е модернизирането и достигането до иновации в целия спектър от индустриални и военни дейности. „Тази модернизация ще подпомогне и увеличаването на капацитета на мисиите на НАТО и ЕС, където в момента участват албански войски, особено в мисията на НАТО в Косово - КейФОР“, подчерта още албанският министър на отбраната. 

