Министърът на отбраната на Албания се срещна в Тирана с върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа

Албанският министър на отбраната Пиро Венгу се срещна в Тирана с върховния главнокомандващ силите на НАТО в Европа ген. Алексъс Гринкевич, в рамките на първото му посещение в Албания, предаде АТА.

По време на срещата Венгу и Гринкевич обсъдиха инвестициите в промишлеността и критичната инфраструктура, които Албания предприема, за да увеличи своите отбранителни способности в съответствие с ангажиментите, поети на срещата на върха в Хага през юли т.г.

По време на разговорите Венгу отбеляза, че основната цел на инвестициите е модернизирането и достигането до иновации в целия спектър от индустриални и военни дейности. „Тази модернизация ще подпомогне и увеличаването на капацитета на мисиите на НАТО и ЕС, където в момента участват албански войски, особено в мисията на НАТО в Косово - КейФОР“, подчерта още албанският министър на отбраната.