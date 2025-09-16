Турски опозиционен лидер е поставен под домашен арест заради предполагаема обида към Ердоган

Турски съд постави лидера на опозиционната Партия за народно освобождение (ПНР) Нуруллах Ефе Анкут под домашен арест за предполагаема обида на турския президент Реджеп Тайип Ердоган, съобщи Стокхолмският център за свобода, предаде "Търкиш минит".

79-годишният Анкут беше задържан в неделя вечерта, след като написа в социалната мрежа Екс, че Ердоган и неговият близък кръг са замесени в схема за контрабанда на петрол от Ирак на стойност 1,4 милиарда долара.

След показанията му пред прокурора случаят беше препратен към съдия, който разпореди домашен арест по обвинение в „публична обида на президента“.

ПНР, лява популистка и антиимпериалистическа политическа партия, отдавна е отявлен критик на Ердоган, посочва изданието. Арестът на Анкут е последното от поредица преследвания, насочени срещу представители на опозицията в Турция.

Турция често се позовава на закон, криминализиращ „обидата на президента“ (член 299 от турския наказателен кодекс), за да заглуши несъгласието. Хиляди журналисти, академици, политици и активисти са били разследвани, преследвани и са получавали присъди затвор съгласно широко дефинираната и критикувана разпоредба. Правозащитните организации осъждат използването ѝ като инструмент за отстраняване на несъгласието и ограничаване на свободата на словото.

Анкут е бил обект на съдебни репресии заради активизма си и преди. През 2014 г., след разкрития, че камиони, управлявани от турското разузнаване (МИТ), са превозвали оръжия в Сирия, ПНР подаде жалба до Международния наказателен съд в Хага, обвинявайки Ердоган и висши служители, включително тогавашния външен министър Ахмет Давутоглу, тогавашния министър на вътрешните работи Ефкан Ала и тогавашния началник на разузнаването Хакан Фидан, във военни престъпления.

В отговор турските прокурори обвиниха Анкут в обида на президента и други служители, което доведе до условна присъда от година и половина затвор.

На 28 юли главният прокурор на Върховния касационен съд на Турция обяви, че членството в партията и лидерската му позиция са прекратени. Адвокатите на ПНР обжалваха решението, наричайки го „нищожно“, тъй като върховният съд няма правомощия да се намесва в състава на политическите партии.