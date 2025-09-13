КНА: Кипърското правителство е позитивно настроено към срещата Христодулидес-Татар-Гутериш на 27 септември

Кипърското правителство отговори положително на предложението на Организацията на обединените нации за провеждане на съвместна среща между президента на Кипър Никос Христодулидис и лидера на кипърските турци Ерсин Татар на 27 септември в Ню Йорк с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви в петък говорителят на правителството на островната държава Константинос Летимбиотис, предаде КНА специално за БТА.

В разговор с репортери в Президентския дворец Летимбиотис отбеляза, че от ООН са се консултирали с Никозия относно предложената дата и са дали положителен отговор. Той добави, че ООН ще публикува официални съобщения, след като договореностите бъдат финализирани.

Коментирайки по-ранната среща на президента Христодулидис с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхела Олгин, говорителят заяви, че присъствието ѝ преди пътуването на президента до Ню Йорк и предстоящата среща с Татар подчертава личния ангажимент на генералния секретар за рестартиране на преговорите.

Фокусът на дискусиите, каза Летимбиотис, беше подготовката за срещата.

„Президентът на републиката ясно потвърди готовността на нашата страна да продължи да допринася по всякакъв възможен начин за усилията на генералния секретар на ООН за рестартиране на преговорите от точката, в която са били прекъснати, винаги в съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН“, каза той, цитиран от КНА.

Кипър е разделен от 1974 г., когато Турция нахлу и окупира северната му третина. Многократните кръгове от мирни преговори, водени от ООН, досега не са довели до резултати поради турската непреклонност. Последният кръг от преговори, през юли 2017 г. в швейцарския курорт Кран-Монтана, завърши безрезултатно.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)