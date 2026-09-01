Хиляди сръбски студенти и граждани участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад

site.btaХиляди сръбски студенти и граждани участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад
Хиляди студенти и граждани в Сърбия участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.
Те се събраха в Белград близо до старата железопътна гара и извървяха в дълги колони пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите с продължило 16 минути мълчание.
„Обръщаме се към всички. Нека да се разбере какво всъщност се е случило и кой е виновен за трагедията в Нови Сад - това е въпрос на отговорност към обществото. И този въпрос не се отнася само за тези, които са на власт, а за всички нас“, заяви студентът в Юридическия факултет на Белградския унивеситет Андрей Попович.
Той казва още, че студентите провеждат кампанията на терен, "от врата на врата", чрез организиране на щандове, благотворителни акции, а също и в социалните мрежи.
Колони от хора протестираха тази вечер и в Нови Сад.
Днес в Ниш също се проведе 16-минутно мълчание с посланието "Все още е 11:52 ч.“ - часът на рухването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад, причила смъртта на 16 души.
Студентското движение, което оглави антиправителствените протести, избухнали веднага след трагедията в Нови Сад, обяви тази вечер, че борбата продължава.
За първи път през май 2025 г. студентите издигнаха искане за предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и досега не са участвали в политическия живот на страната.
Днес Дияна Хърка, майка на един от загиналите под руините на ремонтираната в продължение на три години години железопътна гара в Нови Сад, отбеляза със статус в профила си в социалната платформа Фейсбук загубата на сина си.
През ноември миналата година Хърка обяви гладна стачка в безуспешен опит да принуди сръбския президент Александър Вучич да насрочи дата за провеждането на предсрочни избори.
В края на юни Вучич обяви, че още няколко седмици ще е президент и ще подаде оставка, а след оттеглянето си от поста ще насрочи дата за провеждането на парламентарни избори.
/СХТ/
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