Хиляди сръбски студенти и граждани участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от трагедията в Нови Сад

Хиляди студенти и граждани в Сърбия участваха в протести, за да отбележат 22 месеца от срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души, а един беше тежко ранен.

Те се събраха в Белград близо до старата железопътна гара и извървяха в дълги колони пътя по предварително обявен маршрут, който завърши с отдаване на почит към жертвите с продължило 16 минути мълчание.

„Обръщаме се към всички. Нека да се разбере какво всъщност се е случило и кой е виновен за трагедията в Нови Сад - това е въпрос на отговорност към обществото. И този въпрос не се отнася само за тези, които са на власт, а за всички нас“, заяви студентът в Юридическия факултет на Белградския унивеситет Андрей Попович.

Той казва още, че студентите провеждат кампанията на терен, "от врата на врата", чрез организиране на щандове, благотворителни акции, а също и в социалните мрежи.

Колони от хора протестираха тази вечер и в Нови Сад.

Днес в Ниш също се проведе 16-минутно мълчание с посланието "Все още е 11:52 ч.“ - часът на рухването на бетонната козирка на железопътната гара в Нови Сад, причила смъртта на 16 души.

Студентското движение, което оглави антиправителствените протести, избухнали веднага след трагедията в Нови Сад, обяви тази вечер, че борбата продължава.

За първи път през май 2025 г. студентите издигнаха искане за предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат обществен авторитет и досега не са участвали в политическия живот на страната.

Днес Дияна Хърка, майка на един от загиналите под руините на ремонтираната в продължение на три години години железопътна гара в Нови Сад, отбеляза със статус в профила си в социалната платформа Фейсбук загубата на сина си.

През ноември миналата година Хърка обяви гладна стачка в безуспешен опит да принуди сръбския президент Александър Вучич да насрочи дата за провеждането на предсрочни избори.

В края на юни Вучич обяви, че още няколко седмици ще е президент и ще подаде оставка, а след оттеглянето си от поста ще насрочи дата за провеждането на парламентарни избори.