АТА: Доверието в албанската икономика се повишава през август, с ръст на оптимизма в строителния сектор

Доверието на бизнеса и потребителите в албанската икономика се повиши през август, водено от рязък ръст на оптимизма в строителния сектор, като същевременно нагласите са се подобрили и в сферата на търговията и услугите, предаде за БТА албанската агенция АТА, позовавайки се на дайнни на Албанската централна банка.

Индикаторът за икономическите нагласи се повиши с 1,8 пункта през август, като се установи на 7,4 пункта над историческото си средно равнище, съобщи Банката на Албания в последното си проучване.

Доверието в строителния сектор отбеляза най-силен ръст, като се повиши с 4,7 пункта до 10,3 пункта, ниво, надвишаващо историческата си средна стойност, подкрепено от по-позитивни оценки за текущата дейност и обема на поръчките.

Доверието в търговията нарасна с 2,1 пункта и се установи на ниво с около 11 пункта над историческата си средна стойност, подкрепено от по-благоприятни оценки за текущите продажби и очаквания за ръст на заетостта.

Доверието в сектора на услугите нарасна с 1,8 пункта до ниво с около 7 пункта над историческото си средно ниво, тъй като фирмите отчетоха подобрено търсене и текуща активност.

Доверието в промишлеността обаче спадна с 1,2 пункта спрямо юли, макар че остана с 6,4 пункта над историческото си средно ниво. Спадът се дължи главно на по-слабите оценки за портфейла от поръчки.

Потребителското доверие нарасна с 0,8 пункта през август, достигайки ниво с 2,2 пункта над историческата си средна стойност, подкрепено главно от по-позитивните нагласи по отношение на текущите и очакваните покупки на стоки с висока стойност.

Месечното проучване на Банката на Албания обхваща промишлеността, строителството, услугите, търговията и потребителите и се използва за оценка на нагласите относно текущите икономически условия и очакванията за предстоящия период.

(Новина, избрана от албанската агенция АТА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)