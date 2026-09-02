Хърватският остров Црес е избран за най-добрия скрит островен бисер в Европа от читателите на британския вестник "Гардиън"

Хърватският остров Црес е избран за най-добрия по-малко познат европейски остров в анкета сред читателите на британския вестник "Гардиън", съобщи хърватският портал "Индекс".

Црес е сред европейските острови, препоръчани от читатели на изданието заради природата, спокойствието и по-малкия брой туристи в сравнение с най-популярните дестинации. Островът е представен като най-слабо населения от четирите големи острова в Кварнерския залив.

Особено внимание е отделено на дивата природа на Црес, маслиновите насаждения, лавандулата, храстовидните пейзажи и малките крайбрежни селища и села. Читателка, препоръчала острова, разказва и за белоглавите лешояди, които летели успоредно на автобуса, докато той се приближавал към най-високата част на острова.

Запазената природа е сред основните характеристики на Црес, отбелязва "Гардиън". Островът е едно от последните естествени местообитания на белоглавия лешояд, а в село Бели се намират посетителски център и спасителен център за тези птици. Особеност на местната популация е, че птиците гнездят по скалите непосредствено над морето.

Сред известните места на острова са Любенице, Бели и Валун, а туристическите маршрути преминават през разнообразни пейзажи – от горите на Трамунтана на север до скалисти райони и скрити заливи. Сред местните специалитети е известното цреско агнешко месо.

Освен Црес, в избора на читателите са включени ирландският остров Валентия, гръцкият Карпатос, френският Ил дьо Сен, италианският Липари, Ла Грасьосаa на Канарските острови, уелският Скомер, шведският Готланд и естонският Саарема.

"Гардиън" редовно публикува препоръки на свои читатели за по-малко известни туристически дестинации в рубриката си "Readers' Travel Tips" (Читателски препоръки за пътешествия), като този път Црес е поставен начело на класацията за скрити островни бисери в Европа.