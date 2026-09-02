Хърватия отпуска 38 млн. евро за възобновяема енергия в домакинствата

От днес започва приемът на заявления за 38 млн. евро безвъзмездна финансова помощ за домакинствата в Хърватия за инсталиране на системи за възобновяема енергия, съобщи хърватският Фонд за опазване на околната среда и енергийна ефективност (ФООСЕЕ), цитиран от ХИНА.

Средствата ще бъдат предоставяни за термопомпи и фотоволтаични системи на покриви, като за първи път ще се субсидира и инсталирането на батерии за съхранение на енергия.

Право да кандидатстват имат собственици и съсобственици на жилища, които имат регистрирано местожителство в съответната семейна къща. Заявленията ще се подават единствено онлайн чрез електронната системата на ФООСЕЕ.

Фондът ще покрива до 50 процента от допустимите разходи, като делът на финансирането ще достига 70 процента за домакинства, изложени на риск от енергийна бедност.

Максималният размер на помощта е 6250 евро за термопомпа, 6000 евро за слънчева фотоволтаична система и 5600 евро за батерийна система за съхранение на енергия. За домакинствата в риск от енергийна бедност максималните суми са съответно 8750, 8400 и 7840 евро.

Батериите ще могат да бъдат субсидирани само в комбинация със слънчева инсталация, като кандидатите ще имат възможност да комбинират и трите мерки.

Фондът планира и отделна покана за предоставяне със задна дата на финансова помощ в размер на до 50 процента от допустимите разходи за домакинства, инсталирали и въвели в експлоатация слънчеви системи след приключването на предишната покана миналата година и преди обявяването на новата програма.