АА: Разпускането на терористичната групировка СЗН ще бъде приветствано, ако се осъществи на терен, каза турският външен министър

Изявлението на терористичната групировка Сили за защита на народа (СЗН - YPG)*, с което тя обяви разпускането на нейната така наречена автономна администрация в съседна Сирия и на всички свързани с нея военни и граждански структури, би било положително развитие, ако бъде реализирано на практика, каза турският външен министър Хакан Фидан в сряда, както предаде Анадолската агенция (АА) за БТА съгласно споразумението за обмен на информация между двете агенции.

„Нашата задача е да действаме професионално и да проверим какво означава това на терен. Ако нещата стоят така, както се твърди, това, разбира се, е положително развитие. То допълва всички стъпки, които възнамеряваме да предприемем в момента. Това е стъпка, която ще укрепи кюрдско-арабското братство в Сирия“, каза Фидан в Елязъг, Източна Турция, където проведе срещи с местни представители и депутати и разговаря с журналисти.

Разпускането „би било едно от събитията, които биха допринесли най-много за създаването на среда, в която всички сирийци могат да гледат към бъдещето с увереност. Подчертаваме, че макар идентичността на кюрдите да трябва да бъде защитена и да не се допуска нейното отричане, същевременно трябва да се съхранят националното единство, суверенитетът и териториалната цялост на Сирия. Искаме да видим това отразено на практика“, добави Фидан.

Той каза, че Турция не смята за полезни за Сирия развитията, противоречащи на тези принципи, и добави, че присъствието на СЗН в региона отдавна представлява предизвикателство не само за Сирия, но и за Турция.

„Но се надяваме, че в рамките на този нов процес ще разрешим всички тези проблеми чрез взаимно разбирателство и диалог. Ще ги разрешим по мирен път“, каза Фидан.

„Виждаме колко бързо напредва развитието там, където няма тероризъм“

Фидан каза, че през последните два дни е пътувал из окръзите и областите в региона и е видял потенциал за по-нататъшно регионално развитие.

„Регионалното развитие и напредъкът наистина са право на този регион, точно както и на всеки друг. И в среда без тероризъм, в среда, в която не говорят оръжията, виждаме колко бързо напредва развитието, какъв прогрес може да бъде постигнат и каква огромна благодат и възможност предлага уникалният характер на Източна и Югоизточна Турция“, каза той.

Фидан каза, че визията на Турция поставя на преден план мира, стабилността, развитието и просперитета в Турция, Сирия, Ирак и по-широкия регион.

Той каза, че правителството реализира тази визия стъпка по стъпка под ръководството на президента Реджеп Тайип Ердоган.

„Да се надяваме, както казах – изявлението, направено в Дамаск, е положително така, както е формулирано, и ако бъде приложено на практика така, както е заявено, то е изключително положително“, каза Фидан.

„Свещеният град“ Елязъг

Изразявайки задоволство, че отново е в Елязъг, град, който нарече „свещен“, Фидан каза, че е провел ползотворни разговори с валията на Елязъг Нуман Хатипоглу и с народните представители от този окръг.

Той похвали възстановяването на окръга след земетресенията от 2023 г., като отбеляза, че е повод за гордост фактът, че засегнатите райони са възстановени, жилищата са завършени, а жителите са се нанесли в новите си домове.

Той също така определи подобряването на икономическите условия и стимулирането на местните инвестиции като положителни развития.

Фидан каза, че преди да посети Елязъг, е придружил президента Ердоган до Ахлат за честванията по случай 955-ата годишнина от битката при Манцикерт (Малазгирт) и там се е състояло заседание на кабинета.

Той подчерта хилядолетната история на Анадола и развитието на региона като дом за турци, кюрди, араби и други народи.

„Възникването на турско-ислямската история тук с битката при Манцикерт (Малазгирт) и изграждането на цивилизация по тези земи оттогава насам са истинско интелектуално съкровище и наследство от миналото, които всички ние трябва непрестанно да помним, над които да размишляваме и които да приемем като свои“, каза Фидан.

Той добави, че международната конкуренция и геополитическите борби в съвремието са направили присъствието и ролята на Турция в тези земи още по-значими.

„Размишлявахме за всичко това по време на честванията на победата при Манцикерт (Малазгирт). Днес, докато разговаряхме с нашия валия и с народни представители тук, в Елязъг, отново видяхме през призмата на тези възгледи както историческата роля на Елязъг, така и ролята му в съвремието. Истински се гордеем с Елязъг“, каза турският външен министър.

(Това е новина от деня в Турция, избрана от Анадолската агенция (АА) за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Турция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)

* Според Анкара сирийските кюрдски милиции Сили за защита на народа (СЗН - YPG) са свързани с терористичната групировка ПКК (Кюрдска работническа партия).