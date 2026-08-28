Румънският президент обнародва закон за интегритета, чрез който лидерът на Съюз за спасение на Румъния Доминик Фриц губи мандата си като кмет на Тимишоара

Румънският президент Никушор Дан обнародва днес предизвикалия спорове закон за интегритета в обществения сектор, чието влизане в сила ще доведе до загуба на мандата на кмета на Тимишоара Доминик Фриц, съобщава телевизия Диджи 24.

Държавният глава обясни, че запазва възраженията си относно конституционността, но е обнародвал нормативния акт, за да не изложи на риск средствата по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

"Обнародвах днес закона за изменение и допълнение на някои нормативния актове в сферата на интегритета във формата, в която ми беше изпратен от парламента на Румъния. Продължавам да поддържам аргументите си от жалбата за неконституционност, която подадох в Конституционния съд", посочи Никушор Дан.

Той обясни, че ако не е съществувал риск от загуба на европейски средства и ако е имало достатъчно време за дебати, е щял да върне проекта в парламента за преразглеждане.

"Ако не съществуваше риск от загуба на средствата от НПВУ заради неприемането на този закон и ако имаше необходимото време за дебати, щях да върна проекта в парламента за преразглеждане. Не можем да си позволим да не получим достъп до тези средства, нито мога да приема нов удар по доверието в Румъния в международен план", изтъкна президентът.

Той поиска от парламента да възобнови и да задълбочи дискусиите върху закона през есенната сесия. "Интегритетът е твърде важна тема за обществото и трябва да бъде заложен в закон, който стои отвъд всякакви подозрения и интерпретации", изтъкна държавният глава.

Парламентът прие закона с поправка, внесена от опозиционната Социалдемократическа партия (СДП), според която при окончателно съдебно решение, установяващо конфликт на интереси или несъвместимост, засегнатото лице губи публичната си длъжност или мандата си в срок от 30 дни от приемането на закона. Заради ретроактивното действие нормативният акт беше оспорен в Конституционния съд, който обаче потвърди конституционността на изменението.

Законът е една от целите за реформа, които Румъния трябва да изпълни до 31 август, за да получи достъп до последния транш от средствата по НПВУ. Той беше критикуван от редица румънски политици заради съмнения, че внесената от СДП поправка визира именно кметския мандат на лидера на Съюз за спасение на Румъния (ССР) Доминик Фриц. Партията е част от сваленото с вот на недоверие коалиционно правителство на премиера Илие Боложан.

Същевременно лидерите на Европейската народна партия (ЕНП) и "Обнови Европа" Манфред Вебер и Валери Айе поискаха в писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен да замрази 770 милиона евро, предназначени за Румъния по НПВУ, заради безпокойства, свързани с правовата държава, изтъквайки, че ретроактивното прилагане на изменението закона за интегритета нарушава законодателството на ЕС и конституцията на Румъния.

През юли 2024 г. Националната агенция за интергритет обяви, че кметът на Тимшоара Доминик Фриц се намира в административен конфликт на интереси, а през юни тази година Върховният касационен съд окончателно потвърди това. Първоначално той беше санкциониран с намаляване на заплатата с 10 процента в резултат на съдебното решение, а след обнародването на закона се очаква да загуби мандата си.