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Гръцките власти предупреждават за голяма опасност от възникване на пожари; ветровете в Егейско море ще достигнат над 100 км/час

Елена Дражева
Гръцките власти предупреждават за голяма опасност от възникване на пожари; ветровете в Егейско море ще достигнат над 100 км/час
Гръцките власти предупреждават за голяма опасност от възникване на пожари; ветровете в Егейско море ще достигнат над 100 км/час
Илюстративно изображение. Снимка: AP/Thanassis Stavrakis
Атина,  
29.08.2026 04:43
 (БТА)

Изключително голяма е опасността от възникване на пожари в Гърция в събота, съобщават гръцките медии.

Най-застрашени са островите Крит, Родос и Карпатос, където е издадено предупреждение от пета степен, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема". За област Атика, където се намира столицата Атина, е обявена четвърта степен на опасност от възникване на пожари по петстепенната скала.

Метеорологичната прогноза предупреждава за силни ветрове с пориви над 100 км в час в югоизточната част на Егейско море, съобщава електронното издание на гръцкия в. "Нафтемборики". В източните райони на остров Крит ветровете ще достигнат 120 км в час.     

От Пожарната служба призовават гражданите да бъдат особено внимателни и да не предприемат действия, които биха могли да предизвикат пожари.

 

/ВН/

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