Два милиона рибки от вида охридска пъстърва са пуснати в Охридското езеро по време на фестивал в албанския град Поградец

Два милиона малки рибки от вида охридска пъстърва, известна в Албания като „коран“, бяха пуснати във водите на Охридското езеро в района на Поградец през изминалия уикенд, предава агенция АТА.

Инициативата е част от усилията за възстановяване на рибните запаси и защита на ендемичния вид, който има ключова роля за местната екосистема и икономика, уточнява агенцията.

Зарибяването е било извършено в рамките на традиционния „Фестивал на корана“ в Поградец, който съчетава опазването на биоразнообразието, риболовното наследство и местната гастрономия.

Заместник-министърът на земеделието и развитието на селските райони на Албания Арян Яуплари е потвърдил броя на пуснатите рибки и е наблегнал на значението на продължаването на тази практика и през следващите години. Той е допълни, че се полагат усилия за насърчаване на Северна Македония също да продължи да зарибява съвместното езеро с местни видове за защита на общото биоразнообразие.

Представители на местното риболовно сдружение са изразиха оптимизъм относно резултатите от ежегодното зарибяване, отбелязвайки устойчив растеж в популацията и улова на коран през последните години, според агенцията.

В рамките на фестивала крайезерната алея и централният площад на града са били домакини и на кулинарен панаир, където местни готвачи и ресторантьори са представили традиционни специалитети, като най-търсено от туристите е било ястието с печена охридска пъстърва. Програмата е завършила с музикални изпълнения на известни певци и светлинно шоу.