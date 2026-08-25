Четири подкомисии под координацията на турския вицепрезидент ще следят за разоръжаването на ПКК

Четири подкомисии, които ще бъдат част от новосъздадения съвет „Турция без тероризъм“ под председателството на турския вицепрезидент Джевдет Йълмаз, ще следят за пълното премахване на признатата за терористична групировка Кюрдска работническа партия (ПКК). Решението за сформирането им беше взето на първото заседание на Съвета, предаде Анадолската агенция.

Подкомисиите ще отговарят за правосъдието и правните въпроси; наблюдението и контрола; интеграцията и спазването на обществените норми; разоръжаването и стратегическата координация.

„По време на днешната ни първа среща осъдихме подробно и в координация на най-високо ниво всички дейности, върху които ще работят държавните ни структури, които имат отношение към този процес (по премахване на тероризма – бел. ред.)“, заяви турският вицепрезидент Джевдет Йълмаз.

Той определи закона, който трябва да доведе до пълното премахване на ПКК, като един от основополагащите за развитието на Турция през следващото столетие.

„Държавата в синхрон с всички нейни структури ще продължи решително да прави исторически стъпки, които ще засилят обединението на обществото“, заяви турският вицепрезидент.

Съветът „Турция без тероризъм“ беше създаден след приемането на закон от Меджлиса, който трябва да доведе на разоръжаване, пълното премахване на ПКК и интеграция в обществото. В първото му заседание участваха министърът на правосъдието Акън Гюрлек, министърът на външните работи Хакан Фидан, министърът на вътрешните работи Мустафа Чифтчи, министърът на отбраната Яшар Гюлер, директорът на турското разузнаване (МИТ) Ибрахим Калън, главният секретар на Президентството на Република Турция Хаккъ Сусмаз, главният секретар на Националния съвет за сигурност Окай Мемиш.