ХИНА: Цените на горивата в Хърватия се повишават от утре

Хърватското правителство определи нови максимални цени на дребно за горивата за следващите седем дни, като от утре цената на бензина се повишава с три цента на литър, на дизела – с шест цента, а на дизела, оцветен в синьо – с пет цента, предаде агенция ХИНА.

Цените на втечнения газ (LPG) ще се повишат с три цента на килограм за газ в насипно състояние и с четири цента за газ в бутилки.

Новите максимални цени ще бъдат 1,66 евро за литър за бензин, 1,86 евро за дизел и 1,32 евро за „син дизел“. Цената на пропан-бутана в насипно състояние ще бъде ограничена до 1,27 евро за килограм, докато пропан-бутанът в бутилки ще струва до 1,85 евро за килограм.

Без правителствените мерки за регулиране на цените в Хърватия бензинът би струвал 1,81 евро за литър, дизелът – 2,07 евро, а „синият“ дизел – 1,41 евро. Цената на втечнения газ (LPG) на едро би достигнала 1,38 евро за килограм, а цената на пропан-бутанът в бутилки – 2,09 евро.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)