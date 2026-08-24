МИНА: Престъпленията на тоталитаризма не бива да бъдат забравяни или омаловажавани, каза председателят на парламента на Черна гора Андрия Мандич

Председателят на парламента на Черна гора Андрия Мандич каза, че е задължение на обществото да не позволява престъпленията на тоталитаризма да бъдат забравени или омаловажени, като същевременно се насърчава култура на паметта и всички жертви се почитат с еднакво уважение. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Днес, в Европейския ден за възпоменание на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими, с преклонение си спомняме за милионите хора, загинали заради идеологии, лишили ги от свобода, достойнство и живот“, написа Мандич вчера в публикация в социалната мрежа X.

Той каза, че тоталитарните идеологии на XX век „струваха скъпо на нашия народ“.

Мандич подчерта, че обществото има задължението да насърчава култура на паметта и да не позволява престъпленията на тоталитаризма да бъдат забравени или омаловажавани.

„Наш дълг е да насърчаваме култура на паметта, да се отнасяме с еднакво уважение към всички жертви и да не позволяваме престъпленията на тоталитаризма да бъдат забравени или омаловажавани, тъй като един тоталитаризъм не може да заличи друг, както са смятали някои идеолози“, изтъкна Мандич.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)