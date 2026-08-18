Втори блок на АЕЦ „Черна вода“ в Румъния остава затворен поне още десет дни; Четвърти блок на ТЕЦ „Ровинари“ ще бъде пуснат в експлоатация

Четвърти блок на топлоелектрическата централа „Ровинари“ в Румъния ще бъде пуснат в експлоатация, за да се намали вносът на електроенергия на фона на високите температури и повишеното потребление, каза в ефира на Диджи24 държавният секретар в Министерството на енергетиката Кристиан Бушой. Той информира, че към националната енергийна система ще бъдат подадени близо 300 мегавата и че наличните запаси от въглища са достатъчни за тази седмица.

Бушой определи енергийната ситуация през последните дни като стабилна и информира, че през уикенда пиковете на потреблението са били под 6000 мегавата, а нивата на внос – сравнително ниски. По думите му производството на електроенергия от вятър е било значително, докато слънчевата енергия не може да задоволи в достатъчна степен търсенето в часовете с най-високо потребление.

По отношение на запасите от въглища държавният секретар отбеляза, че според информация от Енергийния комплекс „Олтения“ наличните количества са достатъчни за близкото бъдеще.

В ефир той коментира още, че рестартирането на Втори блок на АЕЦ „Черна вода“ е малко вероятно през следващите десет дни. Кристиан Бушой предупреди, че сушата и ниският дебит на река Дунав налагат съоръжението да остане изключено и обясни, че Министерството на енергетиката трябва внимателно да управлява наличните резерви.

Заради спада в производството на електроенергия, причинен от сушата и ниските нива на реките, Румъния обяви извънредна ситуация в енергийния сектор за целия месец август. Властите предприеха поредица от мерки, за да осигурят продължаване на работата на АЕЦ „Черна вода“, но без успех. За да се увеличи речният поток към централата бе взривено скално образувание и бяха потопени четири шлепа, натоварени с камъни, с цел създаване на изкуствен праг в реката и увеличаване на дебита в ръкава Стария Дунав в района на централата. Кабинетът одобри и схема за ограничаване на потреблението на електроенергия на големите индустриални потребители.