Турция обнародва закона, формулиращ мерките за реинтеграция на бойците на ПКК

Турция обнародва закона, формулиращ мерките за реинтеграция на бойците на Кюрдската работническа партия (ПКК), които ще бъдат приложени след официалното потвърждаване на разоръжаването на групировката, съобщава „Хюриет дейли нюз“.

Законът, приет в рамките на правителствената инициатива „Турция без тероризъм“, влезе в сила с публикуването му в днешното издание на турския „Държавен вестник“.

Предвидените в закона мерки могат да бъдат приложени само след като службите за сигурност установят, че организацията е прекратила фактическото си съществуване и е предала всички намиращи се под неин контрол оръжия и боеприпаси. Това заключение трябва да бъде потвърдено от Съвета за национална сигурност на Турция и публикувано в „Държавен вестник“.

Законът, който бе одобрен от турския парламент на 10 август, включва общо 12 глави, чрез които се създава законова рамка за отлагане на разследвания и обвинения срещу лица, участвали в създаването, управлението, финансирането и подпомагането на ПКК, но не и за членове на организацията, извършили умишлено убийство или каквито и да е престъпления преди 2005 г. С новата законова рамка на лицата, които искат да се възползват от тази мярка, се дава шестмесечен период за кандидатстване, като случаите им ще бъдат разглеждани и одобрявани индивидуално. Извън обхвата на мярката обаче остава съдбата на историческия лидер на ПКК Абдуллах Йоджалан, който в момента излежава доживотна присъда в турски затвор.

Президентът Реджеп Тайип Ердоган приветства приемането на закона, като посочи, че той е бил подкрепен от 467 депутати. Ръководството на ПКК предупреди обаче, че мирният процес с турската държава няма смисъл без включването на въпроса за освобождаването на Йоджалан.

Мурат Карайълан, един от настоящите ръководители на обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК), остро критикува законодателството, посочвайки недостатъчния обхват на законовата рамка и тесния фокус върху разоръжаването на бойците на ПКК като основни проблеми.