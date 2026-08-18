Пропуск в координацията е вероятната причина за сблъсъка на противопожарни хеликоптери край Атина в началото на август

Пропуск в координацията на въздушните операции е вероятната причина за сблъсъка на два противопожарни хеликоптера край Атина, при който в началото на август загинаха двама души, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, позовавайки се на източници от гръцката пожарна и полиция.

Според източниците служителят, отговарящ за координирането на въздушните операции в района на Псата (западно от Атина), е напуснал зоната 15 минути преди възникването на сблъсъка между хеликоптерите, тъй като се е отзовал на сигнал за опасен пожар близо до друго населено място.

Според висш служител на гръцката пожарна служител на борда на координационния хеликоптер на службата е отговорен за координирането на самолети, когато е необходимо.

Координационният хеликоптер обаче се е намирал при друго селище, където е имало пожар – Вилия – и откъдето наблюдението на събитията в Псата е било невъзможно, отбелязва изданието.

Свидетелските показания на служителите от единия хеликоптер, участвал в сблъсъка, също подкрепят теорията за проблем с координирането на действията. Според показанията координационният хеликоптер е наредил на служителите да хвърлят вода веднага след отдалечаване на летящия пред тях хеликоптер, но не са били уведомени за наличието на трети хеликоптер в района. Те не са го забелязали и при сблъсъка са помислили, че са закачили електрически кабели.

В момента по случая тече разследване, в рамките на което експерти правят обстойно изследване на радиокомуникациите, видеозаписите и отломките от сблъсъка край Атина, за да установят точната причина за възникването на инцидента.