Гръцката полиция задържа осем души по обвинения в трафик на нелегални мигранти през гръцко-турската граница в района на река Марица

При различни операции през последните три дни гръцката полиция задържа общо осем души по обвинения в трафик на нелегални мигранти през гръцко-турската граница при река Марица (Еврос), съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

По информация на гръцката полиция задържаните лица, за които е посочено, че са чуждестранни граждани, са заловени при отделни случаи да превозват нелегални мигранти с личните си автомобили от пограничните райони към Солун. През изминалите дни при подобни случаи са установени общо 40 мигранти, като при една от проверките в лек автомобил са били намерени девет души.

Задържанията идват на фона на засиления трафик в североизточния гръцки район Еврос по време на летния сезон.

Всяка година хиляди мигранти преминават през района Еврос, за да влязат в Гърция по суша от Турция, въпреки оградата, която гръцките власти са изградили по протежение на част от границата, отбелязва медията.

В края на февруари т.г. гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви, че Атина планира да удължи оградата по сухопътната си граница с Турция, голяма част от която минава по течението на река Марица, с цел подобряване на сигурността и намаляване на преминаванията на нелегални мигранти.