Високопоставен член на ПКК критикува новото турско законодателство по инициативата „Турция без тероризъм“

Мурат Карайълан, един от настоящите ръководители на обявената за терористична Кюрдска работническа партия (ПКК), остро критикува наскоро приетото турско законодателство по инициативата „Турция без тероризъм“, посочвайки недостатъчния обхват на законовата рамка и тесния фокус върху разоръжаването на бойците на ПКК като основни проблеми, съобщи в. „Биргюн“.

Законът, който бе одобрен от турския парламент преди седмица, включва общо 12 глави, чрез които се създава законова рамка за отлагане на разследвания и обвинения срещу лица, участвали в създаването, управлението, финансирането и подпомагането на ПКК, но не и за членове на организацията, извършили умишлено убийство или каквито и да е престъпления преди 2005 г. С новата законова рамка на лицата, които искат да се възползват от тази мярка, се дава шестмесечен период за кандидатстване, като случаите им ще бъдат разглеждани и одобрявани индивидуално. Извън обхвата на мярката обаче остава съдбата на историческия лидер на ПКК Абдуллах Йоджалан, който в момента излежава доживотна присъда в турски затвор.

Във видеообръщение на кюрдски език Карайълан заяви вчера, че новоприетият закон „по никакъв начин не отговаря на кюрдските искания или въпросите за демократизацията на Турция“, като подчерта, че според него мярката е твърде фокусирана в предаването на оръжията на бойците на ПКК, което я прави недостатъчна за решаването на дългогодишния спор между турските власти и кюрдите.

„Това е сериозен, вековен проблем. Подходът към него обаче е тесен и със сигурност не може да доведе до разрешаването му“, каза Карайълан, като подчерта, че ПКК отново настоява Йоджалан да бъде включен пряко в процеса на разоръжаване на бойците на организацията. „Казвал съм го и преди. Докато лидерът Апо (название за Йоджалан, използвано от ПКК) е в затвора, не мога да кажа на никого да сложи оръжие и да напусне организацията. Позицията ми не се е променила“, допълни още Карайълан.

Анкара започна непреки преговори с ПКК в края на 2024 г., които през февруари м.г. доведоха до това Йоджалан да отправи призив към своите бойци да сложат оръжията си и да възприемат демократични средства за постигане на напредък по кюрдския въпрос. В съотвестсвие с призива на лидера си през май м.г. ПКК обяви, че се отказва от въоръжената си борба срещу Турция, слагайки край на четиридесетгодишен конфликт, отнел живота на близо 40 000 души.

Във връзка с мирния процес през 2025 г. в турския парламент бе създадена и специална комисия, занимаваща се с инициативата. През февруари т.г. тя представи финалния си доклад по темата, в който изложи предложения за правни регулации на процеса и за демократизация на законодателството на страната. Именно тези препоръки послужиха като основа за наскоро приетото законодателство.