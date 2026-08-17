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Гръцки данъчни служители ще протестират до 26 август

Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров
Гръцки данъчни служители ще протестират до 26 август
Гръцки данъчни служители ще протестират до 26 август
Илюстративно изображение. Снимка: Иван Лазаров, БТА (архив)
Атина,  
17.08.2026 12:03
 (БТА)

Гръцки данъчни служители започнаха днес протестни действия и до 26 август ще се въздържат от извършване на превантивни проверки, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Служителите остават на работните си места и продължават да обслужват гражданите, се посочва в инфорамцията. 

Генералният секретар на Федерацията на служителите в Министерството на финансите Йоргос Цагаракис заяви, че протестът е предприет заради недостиг на персонал, засилено трудово натоварване, недостатъчно заплащане на извънредния труд и липса на безопасни условия при извършване на проверките. По думите му възможностите за диалог с ръководството са били изчерпани.

По думите на Цагаракис протестните действия целят да окажат натиск върху ръководството заради проблемите с недостига на персонал, натоварването и заплащането. Наред с това той постави и въпроса за данъчната справедливост, като заяви, че според него превантивните проверки засягат в по-голяма степен малките и средните предприятия, докато големите компании разполагат с повече възможности да се възползват от специални данъчни разпоредби и механизми.

 

/С-АМ/

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