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Дронът, свален над Румъния тази сутрин, вероятно е бил руски, смята НАТО

Петър Къдрев
Дронът, свален над Румъния тази сутрин, вероятно е бил руски, смята НАТО
Дронът, свален над Румъния тази сутрин, вероятно е бил руски, смята НАТО
Ирански дрон "Шахед" на въоръжение в Русия. Снимка: Efrem Lukatsky, AP / архив. Изображението е илюстративно
Букурещ,  
16.08.2026 13:46
 (БТА)
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Изглежда, че дронът, който тази сутрин беше свален в румънското въздушно пространство от испански изтребител F-18, е бил руски, каза говорителят на военния щаб на НАТО полк. Мартин О’Донъл, цитиран от Ройтерс.

Говорителят уточни, че детайлите около инцидента все още са в процес на разследване.

Той заяви, че НАТО е в постоянна готовност и е готова да се защити от всякаква заплаха.

Испански изтребител F -18, участващ в мисия на НАТО за въздушно патрулиране, свали тази сутрин дрон, нарушил въздушното пространство на Румъния, съобщи румънското Министерство на отбраната.

Това е четвъртият безпилотен летателен апарат, свален над страната от началото на годината.

/ПК/

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