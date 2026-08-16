Българка с падълборд беше спасена и глобена в Гърция

Българска гражданка, която е изпаднала в опасна ситуация, докато е управлявала падълборд на Халкидическия полуостров, е била спасена след намесата на бреговата охрана, след което е била глобена за нарушаване на правилата за безопасност, съобщи местният сайт „Вория“.

Жената на възраст 41 години е управлявала вчера сутринта падълборд (SUP) в морето край град Урануполи. Заради неблагоприятните атмосферни условия тя е започнала да бедства и е бил изпратен сигнал до бреговата охрана в града. Веднага на място е бил изпратен неин служител и на помощ са били привлечени собствениците на водни атракциони, едно водно такси и два преминаващи наблизо плавателни съда.

В крайна сметка българката е била открита на плажа Архондарикия и е била откарана на сушата с помощта на намиращ се наблизо плавателен съд. Съобщава се, че жената е в добро здравословно състояние.

След благополучния край на индицента обаче бреговата охрана й е наложила предвидената от закона административна санкция.

Както БТА вече писа, за използването на падълборд в Гърция правилото е, че на дъската трябва да се намира само едно лице, което трябва да носи спасителна жилетка и да се движи в разрешената зона, т.е. до шамандурите или на разстояние до 500 м от брега. За липса на спасителна жилетка глобата е 250 евро, а движението извън разрешената зона може да доведе до глоба от между 50 и 200 евро. Забранява се употреба на падълборд след залеза и преди изгрева на слънцето.