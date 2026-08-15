Реставрира се 150-годишна арменска църква, която силно пострада при земетресенията в Хатай през февруари 2023 година

Арменската църква „Карасун Манук“ в Искендерун, окръг Хатай, се реставрира, след като бе тежко повредена при опустошителните земетресения на 6 февруари 2023 година в Югоизточна Турция, съобщава турското издание "Хюриет дейли нюз".

Земетресенията нанесоха сериозни щети на емблематични църкви и катедрали, които съставляват богатото културно-историческо наследство на региона, а сред тях е и 150-годишната арменска църква „Карасун Манук“ в Искендерун.

“Нашата църква успя да се запази от пълно унищожение при земетресенията, но трусовете оставиха пукнатини по стените, които застрашават основната конструкция. Нанесени бяха щети и на олтара", заяви ръководителят на фондация „Арменска църква Карасун Манук“ Юсуф Табаш, цитиран от "Хюриет дейли нюз".

По думите му, църквата се реставрира по проект и финасиране на Съвета за защита на културното наследство и Съвета за паметниците на Хатай, с подкрепата на Министерството на културата и туризма.

В реализацията на проекта са инвестирани 5 милиона турски лири (125 500 евро).

Проектът включва укрепване на стените и възстановяване на олтара, както и на повредените места във вътрешността на църквата. Предвижда се да бъдат реставрирани стопанските постройки и магазинчетата наоколо, генериращи приходи за църквата.

Църквата, която е действаща към момента, ще бъде затворена за извършване на богослужения, за да могат екипите да извършват структурни интервенции безопасно и бързо.

Арменската църква в Хатай е построена през 1876 година. Тя е една от около 35 активни арменски църкви в Турция, като повечето се намират в Истанбул.

Най-старата е църквата ”Свети кръст“ на остров Акдамар, окръг Ван, Източна Турция. Построена през 915–921 г. на брега на езерото Ван, тя се оценява като шедьовър на средновековната арменска архитектура.

След извършената мащабна реконструкция през 2007 г., бе открита като мемориален комплекс за туристически посещения.