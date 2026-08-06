Дизелът в Черна гора е поскъпнал с 38 процента за няколко месеца; опозицията призовава за намаляване на акцизите

Цената на дизела в Черна гора се е повишила с 38 процента в последните няколко месеца, заявява в съобщение председателят на Клуба на депутатите от опозиционната коалиция Европейски алианс Борис Мугоша, цитиран от черногорската национална телевизия РТЦГ. Той призовава правителството да се възползва от възможностите в закона за допълнително намаляване на акцизите върху горивата и временно намаляване на ДДС, за да се защити стандартът на живот на гражданите.

"От разликата от 51 цента (повишение на дизела) държавата печели допълнителни 9 цента на литър от акциз и ДДС, което се налага и върху акциза", казва Мугоша в съобщението, в което се посочва, че общият доход на правителството от акцизи и ДДС върху дизела е 75 цента на литър.

По думите му повишаването на цените на горивата влияе и на повишаването на цените на редица стоки и услуги.

"От Европейския алианс смятаме, че правителството, за съжаление, не използва мерките, с които разполага, защото е намалило акциза върху дизела с 20 процента, докато законът позволява намаляване до 50 процента", се посочва в съобщението на Европейския алианс.

В текста се припомня още, че правителството отхвърли и предложението на депутатите от коалицията да се приеме законово решение, което да даде на правителството възможност да намали ДДС върху горивата, което в Черна гора към момента е 21 на сто, а в голям брой държави от Европейския съюз е по-ниско. Хърватия въведе неотдавна тази мярка.

"Тъй като ДДС на горивата допринася за държавния бюджет и е стабилен приход, правителството постоянно повишава всички по-рано намалени стойности на ДДС (като нощувки в сферата на туризма, книги, билети за кино, театрални представления, спортни състезания и др.), въвежда нови акцизи (върху виното, захарни продукти, какао и сладолед), които влизат в основата за изчисляване на ДДС, въпреки че тези мерки всъщност засягат тези, които имат малко и обезценяват приходите им", посочва още Мугоша.