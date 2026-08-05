Турският външен министър Хакан Фидан: Ако експанзионизмът на Израел не бъде спрян, кризата ще стане глобална

Турският външен министър Хакан Фидан предупреди днес, че международната общност не бива да отклонява вниманието си от ивицата Газа заради напрежението в Персийския залив и че експанзионизмът на Израел може да има негативен ефект не само на регионално, но и на глобално ниво, предаде ТРТ Хабер.

„Ако не бъдат предприети дипломатически мерки срещу експанзионистичната политика на Израел, кризата, която тя предизвиква, ще стане глобална“, заяви Фидан днес по време на участието си в среща на водещите дипломати от Близкия изток в Йордания.

В срещата се включиха дипломати още от Йордания, Египет, Пакистан, Саудитска Арабия, Катар, Индонезия, Бахрейн, Ирак, Мароко, Тунис, Алжир, Сомалия и Малайзия, както и генералният секретар на Арабската лига. Основна тема на събитието бяха действията на Израел в Източен Йерусалим и Западния бряг, включващи въпроса за статута на джамията „Ал Акса“ и за опитите на израелските власти за промяна на демографската структура на определени райони чрез експулсиране на палестинци.

В изказването си Фидан подчерта, че вниманието на международната общност не бива да се отклонява от ивицата Газа въпреки глобалните кризи и напрежението в Персийския залив. Той отбеляза, че подобна стъпка би била в полза единствено на Израел и неговите политики в ивицата Газа, Източен Йерусалим и Западния бряг.

Подчертавайки усилията на САЩ и други страни за постигането на споразумение относно ивицата Газа, Фидан подчерта още, че „фактът, че Израел, във всяка точка на споразумението (за Газа), продължава да убива палестински деца, да бомбардира болници и да демонстрира, че няма връзка с мира, използвайки други въпроси като претекст, трябва да бъде ясно отбелязан и разгледан като основен приоритет за международната общност“.