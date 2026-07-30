КНА: Туризмът се връща към стабилна траектория, каза кипърският заместник-министър Костас Кумис, позовавайки се на най-новите статистически данни

Данните на кипърската Статистическата служба за приходите от туризъм за месец май, както и за първите пет месеца на годината, потвърждават, че туризмът се е върнал към „стабилна траектория“, предаде за БТА кипърската агенция КНА, цитирайки заместник-министъра на туризма Костас Кумис.

В писмено изявление, изпратено до КНА, Кумисотбеляза, че спадът от 4,8% в приходите от туризъм спрямо 2025 г. „със сигурност не е прекомерен“, а спрямо 2024 г. приходите са се увеличили с 14,4%.

Според заместник-министъра данните потвърждават, че „туристическият сектор вече безспорно е поел по стабилен път и показват, че координираните и целенасочени действия на правителството, винаги в сътрудничество с туристическата индустрия на страната ни, са оказали положително въздействие върху сектора“.

Що се отнася до резултатите за първите пет месеца на годината, той отбеляза, че общата картина на приходите се е подобрила със 7,4 процентни пункта спрямо първите четири месеца, което според Кумис също така отразява и потвърждава постепенното и вече трайно възстановяване на сектора.

Коментирайки спада на приходите с 16,5% през първите пет месеца на годината спрямо същия период на миналата година, той изрази мнение, че този процент ще продължи да намалява с течение на времето. Като показател в тази насока той отбеляза, че през миналия месец спадът е възлизал на 23,9%, докато при сравнение на първите пет месеца на 2026 г. със същия период на 2024 г. приходите са отбелязали ръст от 6,3%.

Кумис подчерта, че приоритет на правителството е да запази положителната репутация на страната, като инвестира във всеки аспект на безопасността и сигурността. Основната цел на Министерството на туризма, добави той, е да се поддържа графика на полетите и програмите за организирани пътувания до Кипър, като същевременно се сведат до минимум евентуалните загуби. Той допълни, че „годината се развива доста добре предвид обстоятелствата и ние, като Министерство на туризма работим усилено, за да гарантираме, че резултатите през втората половина на годината ще бъдат още по-добри“.

(Новина, избрана от кипърската агенция КНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)