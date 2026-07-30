Румънски социалдемократи изпратиха писмо до Урсула фон дер Лайен в защита на доходите в здравеопазването и образованието

Представители на Социалдемократическата партия в Румъния изпратиха писмо до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, съобщават румънските медии. В него те призовават за защита на доходите на служителите в секторите на здравеопазването и образованието.

Повод за това е новият проектозакон за заплатите в бюджетния сектор, който предизвика вълна от протестни действия и безсрочна стачка на медицинските и санитарните работници в държавните болници в Румъния.

Документът е подписан от евродепутата Виктор Негреску, от председателя на Комисията по здравеопазване на Сената Адриан Стрейну-Черчел и от председателя на Комисията по образование на Камарата на депутатите Александру Гиджиу.

„Образованието и здравеопазването не трябва да плащат цената на твърдото прилагане (на мерките). Предлагаме конкретни решения, които дават възможност на Румъния да получи достъп до средства, отпуснати чрез Плана за възстановяване и устойчивост, като същевременно гарантират мотивирани учители и медицински персонал“, коментира Виктор Негреску, който е и заместник-председател на Европейския парламент.

Основна точка на напрежение е новият проект за закон са заплатите в бюджетния сектор. Според синдикалните лидери предложената методология ще доведе до реално намаляване на доходите на редица категории служители и ще ограничи възможностите за бъдещи увеличения на възнагражденията. На свой ред представители на правителството уверяват, че доходите няма да намалеят.

Здравните работници настояват за преразглеждането на проектозакона, за запазване на добавките (защита на допълнителните възнаграждения за нощен труд, работа при рискови условия и дежурства в празнични дни) и за премахване на блокирането на назначенията в здравната система, което според тях води до критичен недостиг на кадри. Днес те обявиха, че предстоят масови улични протести, ако правителството не предостави допълнителни гаранции, че новият закон за заплатите няма да доведе до намаляване на доходите в системата.

Вече трети ден лекарите и медицинските сестри в повечето държавни болници в Румъния поемат само спешни случаи, докато планираните операции и приемите се отлагат.