Продължава борбата с горските пожари в Турция, а високите температури и силният вятър затрудняват работата на огнеборците

Горските пожари продължават да горят в района на Егейско и Средиземно море и други райони на Турция, а поради високите температури и силните ветрове усилията на огнеборците са значително затруднени, съобщават турските медии.

Най-усилена е борбата с огнената стихия в района на окръг Мугла, на Егейското крайбрежие, който възникна вчера, информира агенция ДХА.

Поради пожара в този район, който се е разгорял и се е разпространил с вятъра, държавната болница в град Сейдикемер, и обитателите на стотици къщи са били евакуирани. Въздушната и наземната интервенция продължава в районите на Йешилюзюмлю и Сейдикемер близо до намиращия се в същия район курорт Фетхие.

В близост до средиземноморския курорт Анталия продължават пожарите в районите Кумлуджа и Каш, но те са овладени до голяма степен и интензивността им е намалена в резултат на активните усилия на огнеборците, освен това екипи все още работят по друг пожар в района Сападере в близкия курорт Алания, информира агенцията.

В района на Мраморно море, в окръг Балъкесир, пожарите, избухнали между градовете Гьомеч и Едремит, са наложили частична евакуация, като предпазна мярка, но огънят там също вече е под контрол, благодарение на интензивните усилия на екипите.

Горските пожари в окръзите Чанаккале и Айваджък на Дарданелите са напълно или до голяма степен овладени, а в района на Кютахия и Ялова, в западната част на страната избухналите пожари почти са загасени, обобщава агенцията. Според информация от Министерството на земеделието и горите по-голямата част от пожарите до голяма степен са овладени и усилията за охлаждане и гасене продължават без прекъсване от земя и въздух в районите със силен вятър, допълва ДХА.