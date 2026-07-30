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Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут
Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут
Заседанието на сръбския парламент по повод процедурата по вот на недоверие към кабинета, поискана от опозицията, започна в присъствието на премиера Джуро Мацут (вляво) и министри в правителството. Снимка: Емил Чонкич/БТА (ПК)
Белград,  
30.07.2026 08:11
 (БТА)

Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут късно снощи след три дни дебати.

В залата присъстваха 176 народни представители, като 40 гласуваха "за" предложението, 135 бяха "против", а един бе "въздържал се".

Вотът бе поискан от представители на опозицията през февруари по повод решението на правителството да отнеме статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия Генерален щаб в Белград и съдебното дело срещу министъра на културата Никола Селакович по този повод, обвинен в злоупотреба със служебно положение и подправяне на официални документи. 

 

/С-АМ/

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