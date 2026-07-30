Сръбският парламент отхвърли вота на недоверие срещу правителството на Джуро Мацут късно снощи след три дни дебати.

В залата присъстваха 176 народни представители, като 40 гласуваха "за" предложението, 135 бяха "против", а един бе "въздържал се".

Вотът бе поискан от представители на опозицията през февруари по повод решението на правителството да отнеме статута на паметник на културата на комплекса от сгради на бившия Генерален щаб в Белград и съдебното дело срещу министъра на културата Никола Селакович по този повод, обвинен в злоупотреба със служебно положение и подправяне на официални документи.