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МИНА: Люксембург е важен съюзник по европейския път на Черна гора, каза черногорският президент Яков Милатович

МИНА: Люксембург е важен съюзник по европейския път на Черна гора, каза черногорският президент Яков Милатович
МИНА: Люксембург е важен съюзник по европейския път на Черна гора, каза черногорският президент Яков Милатович
Снимка: МИНА
Подгорица,  
29.07.2026 23:51
 (БТА)

Люксембург е важен съюзник по пътя на Черна гора към ЕС, каза черногорският президент Яков Милатович, както предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

Милатович написа в социалната платформа „Екс“, че е обсъдил със заместник министър-председателя и министър на външните работи на Люксембург Ксавие Бетел приключването на преговорите за присъединяване на Черна гора към ЕС, върховенството на закона и реформите, които страната трябва да ускори, за да затвори оставащите глави възможно най-скоро.

„Люксембург е силен приятел на Черна гора и важен съюзник по нашия европейски път“, подчерта Милатович.

„Имаме подкрепата. Време е да довършим работата и да вкараме Черна гора в ЕС до 2028 г.“, допълни черногорския президент.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)

/ЕЩ/

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