Фалшива се оказа бомбената заплаха на румънското пристанище Констанца, съобщиха властите

Фалшива се оказа бомбената заплаха, която доведе до временно спиране на движението на корабите в румънското черноморско пристанище Констанца днес по съображения за сигурност, съобщава телевизия Диджи 24, позовавайки се на префекта на окръг Констанца Адриан Пикою.

Мярката беше предприета от Румънската морска администрация след получаването на две телефонни обаждания, в които се съобщава за поставени бомби на най-голямото черноморско пристанище в Румъния.

Обажданията са били от телефонни номера, регистрирани съответно в Украйна и Полша.

Проверките завършиха без откриване на взривно устройство, а полицията започна разследване за установяване на извършителите.

Префектът на окръг Констанца Адриан Пикою уточни, че временно е била евакуирана само сградата на Администрацията на пристанището, тъй като на пътническия терминал в този момент не е имало кораб.

"Има поставени бомби в сградата на пристанището и пътническия терминал. Скрити са в различни предмети, така че няма да имаш време да ги намериш, преди да избухнат. Ако не искаш да пострадаш, най-добре е да се махнеш", гласяло съобщението, което според румънските власти вероятно е било генерирано с помощта на изкуствен интелект.

Полицаите са започнали разследване, за да установят обстоятелствата, при които са били направени телефонните обаждания.