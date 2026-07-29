ФЕНА: Босна и Херцеговина напредва по пътя си за присъединяване към Единната зона за плащания в евро

Босна и Херцеговина напредва по пътя към въвеждането на по-евтини трансгранични парични преводи за гражданите и бизнеса, каза ръководителят на Делегацията на Европейския съюз и специален представител на ЕС в Босна и Херцеговина Луиджи Сорека, както предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

След приемането на необходимото законодателство от Камарата на представителите на парламента на Федерация Босна и Херцеговина и от Народната скупщина на Република Сръбска (RSNA), Централната банка на Босна и Херцеговина може да подаде заявление до Европейската комисия за присъединяване към Единната зона за плащания в евро (SEPA).

„Това е конкретна стъпка напред в процеса на европейска интеграция на Босна и Херцеговина“, написа Сорека в социалната платформа „Екс“.

Присъединяването към SEPA ще намали разходите за трансгранични преводи в евро между Босна и Херцеговина, страните членки на Европейския съюз и останалите членове на SEPA.

На вчерашното си заседание Камарата на представителите на парламента на Федерация Босна и Херцеговина прие съгласуваните текстове на законопроектите за платежните услуги, за електронните пари и за платежните сметки.

Народната скупщина на Република Сръбска прие Законопроекта за платежните услуги на 9 юли тази година.

SEPA позволява плащанията в евро между участващите държави да се обработват по-бързо, по-лесно и със значително по-ниски такси в сравнение със съществуващите системи за международни плащания. Това е от особено значение за гражданите, получаващи средства от чужбина, за предприятията, работещи с партньори в Европейския съюз, както и за диаспората.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)