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Заради критично ниските нива на р. Дунав в три сръбски общини е въведено бедствено положение

Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева
Заради критично ниските нива на р. Дунав в три сръбски общини е въведено бедствено положение
Заради критично ниските нива на р. Дунав в три сръбски общини е въведено бедствено положение
БТА, Белград (24 юли 2026) Нивото на река Дунав при белградския квартал Земун спадна до критични стойности през юли, които поставиха под въпрос водоплаването в Сърбия. Снимка: Емил Чонкич/БТА (ХТ)
Белград ,  
29.07.2026 19:29
 (БТА)

Днес бе въведено бедствено положение на териториите на сръбските общини Сомбор, Кула и Върбас, които се намират в автономната област Войводина (Северна Сърбия), предава сръбската редакция на Евронюз. 

Беше посочено, че днес е регистриран историческият минимум на водното ниво на река Дунав от 127 сантиметра, което представлява сериозно предизвикателство за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав, предимно за напоителните системи, селскостопанското производство и други потребители.

Отпуснати са 270 милиона динара (около 2 млн. и 300 хиляди евро) за прилагане на извънредни мерки и дейности за осигуряване на функционалността на река Дунав и нейния най-голям приток и важна плавателна артерия във Войводина - река Тиса.

Щабът за извънредни ситуации във Войводина ще продължи да следи обстановката на територията на областта и в съответствие със своите компетенции ще координира дейностите на всички институции с цел смекчаване на последиците от ситуацията, се казва в изявлението, цитирано от ТАНЮГ.

/ВН/

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