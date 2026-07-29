Инициативата „Съкровищата на Изтока“ обединява винения туризъм на България, Румъния и Република Молдова в Крайова

България, Румъния и Република Молдова обединяват усилия за мащабно съвместно представяне на своите вина на международната сцена под общото мото „Съкровищата на Изтока“ (Treasures of the East). Тристранната инициатива има за цел да позиционира съседните държави като единен, конкурентоспособен винен и туристически регион на европейската и световната карта, съобщават за БТА организаторите от Vinul.ro - най-дълго съществуващото румънско издание, специализирано в областта на виното.

Събитието ще се проведе от 2 до 4 октомври в Крайова. То е свързано и с нова инициатива на „Наградите за високи постижения на Vinul.ro“, които за първи път отварят конкурса си и за вина от България и Република Молдова. Отличените вина ще бъдат включени в международната селекция „Съкровищата Изтока“ и ще получат последващо популяризиране в Румъния и на европейски пазари.

Програмата ще включва и българо-румънски бизнес форум, обсъждане на възможности за навлизане на румънския винен пазар, трансгранични франчайзи и партньорства, срещи с производители, туристически оператори, медии и инфлуенсъри.

За българските винарни, производители и туристически организации това е възможност за директен достъп до един от най-големите потребителски пазари в региона и до аудитория от около 5 милиона души от двете страни на Дунав.

"Румъния е съседната страна с най-голям и най-развит пазар за консумация на вино в региона. Липсват митнически бариери в търговията с България, а също така съществува активна българска общност, проявяваща интерес към трансграничния търговски и културен обмен", отбелязват още организаторите и определят предстоящото събитие в Крайова като платформа за популяризиране на вина и дестинации за гастрономически и винен туризъм от Югоизточна Европа.