МИНА: Продължаващото повишаване на цените на горивата може да повлияе на резултатите на „Еър Монтенегро"

Изпълнителният директор на „Еър Монтенегро“ (Air Montenegro) Вукадин Стоянович каза, че все още има възможност националният авиопревозвач на Черна гора да приключи годината с печалба, но продължаващото повишаване на цените на горивата може да застраши тази цел, предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

На пресконференция Стоянович каза, че компанията все още не разполага с предварителни финансови резултати за първите шест месеца на годината, тъй като се очаква получаването на всички фактури и оценката на окончателното въздействие на цените на горивата.

„Много е трудно да приключим тази година с положителен финансов резултат. Все още сме в състояние да постигнем това, въпреки всички негативни фактори. Ако обаче колебанията в цените на горивата продължат със същия темп, това ще ни попречи да постигнем целта“, каза Стоянович.

Той отбеляза, че в световен мащаб дори нискотарифните авиокомпании отчитат маржове на печалба, които са три до четири пъти по-ниски в сравнение с тези отпреди година.

„Значителен брой авиокомпании съобщават за сериозни загуби“, добави Стоянович.

Председателят на Съвета на директорите на „Еър Монтенегро“ Тихомир Драгаш представи инициативи, които са подобрили дигиталните възможности на компанията.

„Стартирахме нов уебсайт, мобилно приложение и нов контактен център, предлагащ множество канали за комуникация на пътниците и клиентите“, каза Драгаш.

Той добави, че авиокомпанията е въвела и множество канали за дигитална комуникация с включен изкуствен интелект.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)