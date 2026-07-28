ХИНА: 115 млади хърватски войници завършиха специализирана военна подготовка

Общо 115 млади наборници от хърватската армия завършиха осемседмична специализирана програма за военна подготовка, обхващаща пехотна тактика, операции с бронирана и механизирана техника, минометна поддръжка и използване на безпилотни системи, предаде агенция ХИНА, позовавайки се на съобщение на Министерството на отбраната.

Обучението се проведе на военния полигон „Гашинци“ от 1 юни до 28 юли и отбеляза заключителния етап от подготовката на войниците, които вече са преминали през начална военна подготовка.

От Министерството на отбраната отбелязаха, че тазгодишният курс е първият, проведен по нова осемседмична програма за специализирана подготовка, която заменя досегашния 12-седмичен курс. Макар и по-кратък, новият курс е значително по-интензивен и е завършил с комплексно тактическо учение, симулиращо ключови елементи на съвременното бойно поле.

По време на курса войниците са обучени за военни специалности като стрелец, картечар, гранатометчик и член на бронетанкови, механизирани, противотанкови и минохвъргачни подразделения, като същевременно наборниците са се научили да действат като част от координиран екип.

В заключителното учение участниците са били разделени на атакуващи и отбраняващи се сили. В щурма са участвали два пехотни взвода и един бронетанков и механизиран взвод, като отбраняващите се сили са включвали пехотен взвод, взвод за 60-милиметрова минохвъргачка и взвод за борба с бронетехника.

Специален акцент беше поставен върху използването на безпилотни системи, за да се запознаят войниците с нарастващото им значение в съвременната война, каза инструкторът Марко Видакович.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)