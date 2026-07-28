Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода е спрян поради ниски нива на водите на Дунав, съществува риск от спиране и на Втори реактор

Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода е спрян поради суша и ниски нива на водата в Дунав, съобщават от компанията Нуклеарелектрика и предупреждават, че ако ситуцаията се влоши, Втори реактор също може да бъде спрян.

„Тези мерки са с превантивен характер и целят да гарантират ядрената безопасност и надеждността на инсталациите“, посочва цитираният източник.

Първи реактор ще бъде свързан отново към Националната енергийна система, след като експлоатационните условия позволят възобновяване на дейността. Компанията ще обяви времето за рестартиране.

Снощи премиерът в оставка Илие Боложан, който е и временен министър на енергетиката, свика спешно заседание в централата на Националния енергиен диспечер, за да оцени ситуацията в Националната енергийна система. Според министерството дебитът на река Дунав е спаднал до приблизително 1630 кубически метра в секунда и решението за спиране на Първи реактор на румънската АЕЦ Черна вода е взето, за да се защитят трите охлаждащи помпи.

„Тази мярка е предпазна и необходима за защита на оборудването, свързано с трите охлаждащи помпи. Евентуална повреда на една от помпите би довела до сложни ремонтни дейности, които да траят няколко месеца - потенциално до една година“, обясняват от Министерството на енергетиката.

За настоящата седмица властите прогнозират пиково потребление от около 7300 MW, докато местното производство ще варира между 4000 и 4300 MW. Недостигът ще бъде покрит чрез внос на електроенергия. Въпреки това Министерството на енергетиката уверява, че няма риск за снабдяването на потребителите и че цените за населението няма да се променят, тъй като домакинствата имат сключени договори с фиксирани цени за годината.