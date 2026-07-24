Испанският премиер Педро Санчес изпрати писмо в подкрепа на лидера на новообявената турска „Нова партия“ Йозгюр Йозел

Испанският премиер и председател на Социалистическия интернационал (СИ) Педро Санчес изпрати днес официално писмо, в което изразява подкрепата си за лидера на новообявената турска „Нова партия“ (Yeni parti) Йозгюр Йозел, отбелязвайки "политическите репресии" и процесите, довели до формирането на новото политическо движение в Турция, съобщиха вестниците „Биргюн“ и „Джумхуриет“.

По-рано днес бившият председател на основната опозиционна партия в Турция – Народнорепубликанската партия (НРП), Йозгюр Йозел подаде заявление за учредяване на нова политическа партия в Турция с името „Нова партия“ и напусна редиците на НРП заедно с още 90 депутати. Йозел също така обяви, че е избран за председател на партията за периода, в който тече процесът по учредяването ѝ.

Днешните действия на Йозел идват, след като на 21 май Апелативният съд в Анкара излезе с решение, с което отмени 38-ия редовен конгрес на НРП от 2023 г., отстрани досегашното ръководство на партията, както и самия Йозел, и върна старото ѝ ръководство начело с Кемал Кълъчдароглу. Решението предизвика напрежение в редиците на НРП и раздели партията на два лагера – в подкрепа на Йозел и в подкрепа на Кълъчдароглу.

В своето писмо Санчес отбелязва, че СИ е следил отблизо „усилията, които Йозел е положил за установяването на демократичен ред, зачитането на правата на човека и върховенството на закона в Турция“, както и трудностите, през които той е преминал през последните месеци, включващи задържането на редица опозиционни кметове от Турция по обвинения в корупция, съдебното решение за отстраняването на Йозел от председателския пост в НРП и лишаването от свобода на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу.

„Вие смело се изправихте пред всички тези трудни моменти и винаги поставяхте интересите на обществото над личните си интереси. Разбираме колко трудно е било да вземете решението да продължите борбата си, като създадете „Нова партия“. (...) Несъмнено това решение ни дава надежда и мотивира всички, които се борят за споделените ни ценности“, пише още Санчес, като потвърждава личната си подкрепа и тази на СИ за новата инициатива на Йозел.

От Партията на европейските социалисти (ПЕС) също изразиха подкрепа за Йозел и новия му проект с публикация във Фейсбук, в която написаха: „Демокрацията не може да бъде забранена. Тя може само да намери нови начини да бъде чута. Основаването на „Нова партия“ бележи нова глава за прогресивните и демократични сили в Турция. Във време, когато демокрацията, върховенството на закона и основните свободи са под нарастващ натиск, хората, които продължават да отстояват тези ценности, заслужават нашата солидарност и подкрепа“.