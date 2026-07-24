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Бури и градушки причиниха щети в няколко района на Гърция

Кореспондент на БТА в Атина Иван Лазаров
Бури и градушки причиниха щети в няколко района на Гърция
Бури и градушки причиниха щети в няколко района на Гърция
Изображението е илюстративно. Снимка: Минко Чернев/БТА (архив)
Атина,  
24.07.2026 20:05
 (БТА)

Гръмотевични бури, градушки и силни пориви на вятъра причиниха щети днес на няколко места в Гърция, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. 

Интензивната буря засегна и област Атика, включваща столицата Атина. Локални наводнения на улици са регистрирани в два района на западната част на града. Няма данни за пострадали хора. 

В град Макрикоми, в Централна Гърция, силният вятър е откъснал покривна конструкция, която е паднала до намиращия се в близост магазин и е повредила паркирани автомобили. Няма данни за пострадали. 

В област Фтиотида, Централна Гърция, има подадени сигнали за паднали дървета и повредени земеделски култури.

Предупреждения чрез системата за спешни известия 112 са изпратени до жителите на Лариса и Магнисия в област Тесалия, както и на островите от архипелага Северни Споради, Евбея и Скирос. Гражданите са призовани да ограничат неналожителните пътувания.

По данни на метеорологичната служба на сушата и морето са регистрирани и множество мълнии. Според прогнозата времето ще се подобри в събота. 

/ВН/

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