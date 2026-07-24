В румънския окръг Бузъу са намерени останки, които изглежда са от сваления дрон, но по тях няма обозначения, заяви префектът на окръга

Префектът на румънския окръг Бузъу Леонард Димиан заяви, че в района на село Падина са били открити множество елементи, които изглежда са от сваления днес дрон от изтребител F-16 на румънските военновъздушни сили, съобщава Аджерпрес.

На откритите фрагменти не могат да се видят надписи и обозначения, добави префектът.

"Бяха намерени няколко малки парчета, които изглежда са от сваления от изтребителите дрон. Това са елементи, от които не може да се направи никакво заключение, няма надписи по тях", заяви Димиан.

Той добави, че са открити 10-15 фрагмента с големина 20-30 сантиметра, разпръснати върху голяма площ.

"Предполагам, че елементите ще бъдат транспортирани в Министерството на националната отбрана, ще бъдат анализирани от прокурора по случая и ще бъдат направени заключения. Мисля, че зоната ще бъде обявена за безопасна в най-скоро време", каза още префектът.

Самолет F-16 на румънските военновъздушни сили свали днес с ракета дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство. Ударът беше нанесен над ненаселен район в близост до село Падина в източния окръг Бузъу.

По-рано днес началникът на Генералния щаб на отбраната генерал Георгица Влад спомена, че пилотите са идентифицирали визуално дрона като тип "Шахед". Румънските медии отбелязват, че този тип дронове обикновено се използват от Русия в атаките й срещу Украйна.