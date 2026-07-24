Изтребител е свалил дрон, нарушил румънското въздушно пространство, жителите в Браила и Галац са предупредени за падащи отломки

Изтребител F-16 е свалил дрон, който е нарушил румънското въздушно пространство, съобщи президентът на Румъния Никушор Дан, цитиран от Ройтерс.

Жителите на Браила и Галац са получили съобщения по системата за известяване „Ро-Алърт“ (RO-ALERT) за възможни падащи обекти от небето, предаде Аджерпрес.

Към жителите е отправена препоръка да потърсят укритие в мазета или убежища на гражданската защита или, ако това е невъзможно, да останат у дома далеч от прозорци и външни стени.