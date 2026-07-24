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Повреденият тази нощ край Румъния кораб ще бъде ремонтиран в Констанца или Варна

Петър Къдрев
Повреденият тази нощ край Румъния кораб ще бъде ремонтиран в Констанца или Варна
Повреденият тази нощ край Румъния кораб ще бъде ремонтиран в Констанца или Варна
Варна. Снимка: Красимир Кръстев, БТА / архив
Букурещ,  
24.07.2026 11:42
 (БТА)

Собственикът на кораба с въглища, който беше повреден тази нощ край Румъния вероятно от морски дрон или мина, е разпоредил той да се отправи за ремонт в румънското пристанище Констанца или в българското Варна, съобщи Аджерпрес.

Корабът „Кристина Би“, плаващ под флага на Либерия, е подал сигнал за повреда на 22 км югоизточно от крайбрежното селище Сфънту Георге в румънския окръг Тулча. Засега няма категорична информация за причините за щетите по кораба, въпреки че първоначалните оценки на румънския Департамент за извънредни ситуации сочат удар с морски дрон или мина.

Засега няма информация за размера на щетите на кораба, освен че е засегнат един от товарните отсеци. Капитанът обаче е съобщил, че сред екипажа няма пострадали, а корабът е в състояние да продължи към пристанище на собствен ход.

/ПК/

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