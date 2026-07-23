МИНА: Черна гора започна процедура за откриване на още въздушни маршрути

Министърът по морските въпроси на Черна гора и координатор на Министерството на транспорта Филип Радулович каза, че е започнала процедура за нови линии до Брюксел, Бари, Загреб, Париж и Франкфурт с цел подобряване на свързаността на гражданите и бизнеса с ключови европейски дестинации. Това предаде за БТА черногорската агенция МИНА.

„Продължаваме да укрепваме въздушната свързаност на Черна гора чрез модела PSO (Задължение за обществена услуга) за предоставяне на редовни въздушни транспортни услуги по маршрути от обществен интерес“, написа Радулович в профила си в социалната платформа „Екс“.

Той заяви, че това е инвестиция в достъпността, развитието на туризма, икономиката и по-балансираното регионално развитие.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с черногорската агенция МИНА)