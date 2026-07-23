ХИНА: Хърватското правителство разпореди запълване на газовите хранилища до 85% преди зимния сезон 2026/2027 г.

Хърватското правителство прие днес решение, с което задължава ползвателите на системата за съхранение на газ да запълнят подземното съоръжение „Околи“ (Okoli) до поне 85% от договорения си капацитет за съхранение до 1 октомври, като се допуска отклонение от до пет процентни пункта, предаде агенция ХИНА.

Решението запазва по-висока цел за оперативно запълване, като същевременно гарантира, че дори при допустимото отклонение общите нива на запълване на газохранилищата ще достигнат най-малко 80% в съответствие с гъвкавостта на рамката на ЕС и нуждите на Хърватия, свързани със сигурността на снабдяването с газ.

Хърватското правителство отбеляза, че мярката е приета с цел осигуряване на газови резерви за отоплителния сезон 2026/27 г. Към сряда по данни на „Околи“ нивата в газохранилищата са били 51% (2,4 КВтч газ).

Съгласно решението на определения доставчик – HEP-Plin или свързано с него дружество – е възложено да осигури допълнителни количества газ в размер на най-малко 1 165 371 816 КВтч и да ги инжектира в наличния неизползван капацитет за съхранение на оператора на системата за съхранение.

„Съвместно с Министерството на финансите, Министерството на икономиката ще осигури средства в държавния бюджет за 2027 г. за покриване на обоснованите разходи, произтичащи от изпълнението на това решение“, каза министърът на икономиката Анте Шушняр.

Правителството също така измени предишните си решения относно издаването на разрешителни за проучване и добив на въглеводороди в проучвателния блок САВА-07 (SAVA-07). През март петролната и газова компания ИНА (INA) подписа обвързващо споразумение с „Вермилиън Загреб Екплорейшон“ (Vermilion Zagreb Exploration) за придобиване на 60% дял в САВА-07 срещу 15 милиона евро. Преди това ИНА притежаваше 40% дял в този блок.

Съгласно измененото решение 60% от правата и задълженията по разрешителното са прехвърлени на ИНА, която вече ще притежава 100-процентов дял в проекта.

Районът за проучване е разположен предимно на територията на окръг Шишак-Мославина. От 2024 г. насам, по време на първия етап на проучване, са направени четири открития на въглеводороди с търговско значение. В рамките на района САВА-07 се намира и по-ранно находище на ИНА с търговски потенциал, което е готово за въвеждане в експлоатация.

Общият обем на новите запаси се оценява на два милиона барела петролен еквивалент. Предстоят инвестиции в размер на около 60 милиона евро за изграждане на система за добив и свързване на сондажите със съществуващата инфраструктура, както и за по-нататъшни проучвателни дейности.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)