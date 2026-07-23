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Археолози разкриха древно светилище на над 5000 години при разкопки в Източна Турция

Кристиан Стратев
Археолози разкриха древно светилище на над 5000 години при разкопки в Източна Турция
Археолози разкриха древно светилище на над 5000 години при разкопки в Източна Турция
Снимка: AP Photo/Martin Mejia. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
23.07.2026 23:10
 (БТА)

Археолози разкриха древно светилище, за което се смята, че е на над 5000 години, при крепостта и могилата Тадъм близо до източния турски град Елязъг, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. 

Новооткрития комплекс се намира в регион, граничещ с горното течение на река Ефрат, като включва храмова част, два олтара и три огнища, за които се предполага, че са били използвани при религиозни ритуали. Според археолозите мястото е построено и използвано за пръв път около 3000 г. пр.н.е. по време на Бронзовата епоха. 

Разкопките са част от проект на име „Наследство за бъдещето“, като са координирани и подкрепени от Дирекцията по музейте на Елязъг, турското министерство на културата и туризма и валийството на окръга. Разкопки в Тадъм се извършват от 2025 година, като до момента в горната част на могилата са открити следи от времето на Османската империя, а по настоящем археолозите изследват по-долни пластове със значително по-стари обекти. 

/ПК/

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